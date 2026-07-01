Ѓорѓиевски: Поради силното невреме кризниот штаб и екипите на јавните претпријатија се на терен

Поради силното невреме кое во текот на денешниот ден го зафати Скопје, Кризниот штаб на Град Скопје, заедно со службите и јавните претпријатија, е целосно мобилизиран и подготвен за брза интервенција на терен, доколку има штети, поплави или потреба од итна реакција, информира градоначалникот на Скопје, Орце Ѓорѓиевски.

Градоначаникот додава дека градските служби се во постојана координација со ЦУК, МВР, ЕВН, Противпожарната бригада на Град Скопје и сите надлежни институции.

Ѓорѓиевски вели дека сите капацитети се ставени во функција, со една цел навремена заштита на граѓаните и спречување на поголеми последици.