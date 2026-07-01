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Ѓорѓиевски: Поради силното невреме кризниот штаб и екипите на јавните претпријатија се на терен

Скопје

01.07.2026

Поради силното невреме кое во текот на денешниот ден го зафати Скопје, Кризниот штаб на Град Скопје, заедно со службите и јавните претпријатија, е целосно мобилизиран и подготвен за брза интервенција на терен, доколку има штети, поплави или потреба од итна реакција, информира градоначалникот на Скопје, Орце Ѓорѓиевски.

Градоначаникот додава дека градските служби се во постојана координација со ЦУК, МВР, ЕВН, Противпожарната бригада на Град Скопје и сите надлежни институции.

Ѓорѓиевски вели дека сите капацитети се ставени во функција, со една цел навремена заштита на граѓаните и спречување на поголеми последици.

Екипите на Град Скопје ќе бидат на располагање во текот на целата ноќ и ќе интервенираат секаде каде што ќе биде потребно. Не можеме да го запреме невремето, но можеме организирано, одговорно и заеднички да спречиме поголеми штети. Ги повикувам граѓаните на внимателност, смиреност и соработка со надлежните служби. Службите се на терен. Граѓаните не се сами“, порачува Ѓорѓиевски.

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