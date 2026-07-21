Формиран кризен штаб и отворена телефонска линија за пријавување штети по невремето во Скопје

Силно невреме со ветер и обилен дожд предизвика паднати дрвја, оштетени покриви и сообраќаен метеж низ Скопје. Градоначалникот Орце Ѓорѓиевски соопшти дека Кризниот штаб на Град Скопје е целосно мобилизиран и во координација со Противпожарната бригада, ЦУК, МВР и ЕВН. Сите расположливи екипи остануваат на терен за расчистување на последиците и заштита на граѓаните од невреме во Скопје.

Невремето што го зафати Скопје донесе силен ветер и обилен дожд, што предизвика сериозни материјални штети во повеќе градски населби. Ветерот падна десетици дрвја и гранки на коловозите, а на повеќе локации беа оштетени и покриви на објекти, што доведе до прекини и хаос во сообраќајот.

Поради настанатата ситуација, Град Скопје отвори директна телефонска линија каде што граѓаните можат да пријават штети или да побараат итна помош од градските служби.

Сите граѓани на кои им е потребна поддршка или се наоѓаат во итна состојба можат да се јават на телефонскиот број: +389 78 207 687.