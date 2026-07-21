 Skip to main content
21.07.2026
Република Најнови вести
Вторник, 21 јули 2026
Неделник

Формиран кризен штаб и отворена телефонска линија за пријавување штети по невремето во Скопје

Скопје

21.07.2026

Силно невреме со ветер и обилен дожд предизвика паднати дрвја, оштетени покриви и сообраќаен метеж низ Скопје. Градоначалникот Орце Ѓорѓиевски соопшти дека Кризниот штаб на Град Скопје е целосно мобилизиран и во координација со Противпожарната бригада, ЦУК, МВР и ЕВН. Сите расположливи екипи остануваат на терен за расчистување на последиците и заштита на граѓаните од невреме во Скопје.

Невремето што го зафати Скопје донесе силен ветер и обилен дожд, што предизвика сериозни материјални штети во повеќе градски населби. Ветерот падна десетици дрвја и гранки на коловозите, а на повеќе локации беа оштетени и покриви на објекти, што доведе до прекини и хаос во сообраќајот.

Поради настанатата ситуација, Град Скопје отвори директна телефонска линија каде што граѓаните можат да пријават штети или да побараат итна помош од градските служби.

Сите граѓани на кои им е потребна поддршка или се наоѓаат во итна состојба можат да се јават на телефонскиот број: +389 78 207 687.

Поврзани вести

Скопје  | 21.07.2026
Осум луѓе се во болница по силното невреме во Скопје
Хроника  | 21.07.2026
Над 1.000 граѓани се јавиле во ЦУК по невремето во Скопје
Скопје  | 21.07.2026
Паднати дрвја, оштетни автомобили: На 078 207 687 може да се јават скопјани на кои им е потребна помош или сакаат да пријават штета од невремето