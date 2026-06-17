ВРЕДИ: „One Stop Shop“ со Албанија ги зајакнува економските, туристичките и семејните врски

Одлуката за ставање во функција на системот „One Stop Shop“ на границата со Република Албанија претставува важен чекор кон модернизација на граничното управување и практично приближување на граѓаните на двете земји, се наведува во соопштението на ВРЕДИ што МИА го пренесува интегрално.

ВРЕДИ го оценува овој развој како дел од нов пристап кој ја гледа границата не како пречка, туку како точка на поврзување, каде што административните процедури се заменуваат со институционална координација и побрза динамика на движење.

Овој модел носи реална промена во секојдневието на граѓаните, директно придонесувајќи за намалување на сезонските гужви, особено во летните месеци кога значително се зголемува сообраќајот меѓу Македонија и Албанија.

Покрај техничкиот аспект, ова претставува јасен политички сигнал за продлабочување на регионалната соработка и зајакнување на економските, туристичките и семејните врски меѓу двете земји.

Побрзото движење на луѓето значи и повеќе размена, повеќе трговија и повеќе можности за развој на локалните бизниси од двете страни на границата. Во овој контекст, „One Stop Shop“ се гледа како дел од поширок регионален пристап, кој веќе се имплементира и на границите со Косово и Србија, создавајќи унифициран стандард за олеснување на движењето и зголемување на граничната ефикасност.

Ваков чекор се очекува да послужи како пример за понатамошно унапредување на практичната регионална интеграција, во духот на европските стандарди за слободно движење.