Во судството и 10.000 евра плата да им дадете, пак ќе крадат вели Туфегџиќ 

Адвокатот и поранешен судија Владимир Туфегџиќ во емисијата „Трилинг“ остро говореше за состојбите во македонското судство, оценувајќи дека клучниот проблем не е ниската плата во правосудството, туку постоењето на мала, но влијателна група лица со изразен криминален менталитет.

Туфегџиќ ја поздрави работата на Јавното обвинителство во борбата против корупцијата и повика на поширока одговорност кај сите кои работат во правосудниот систем и судии, јавни обвинители и адвокати. Според него, без институционална и јавна поддршка за обвинителството, не може да има суштински напредок.

Осврнувајќи се на актуелните случаи, меѓу кои и предметот со судијата Ѓоко Ристов, кај кого беа пронајдени 350.000 евра заѕидани во ѕид, Туфегџиќ нагласи дека ја почитува пресумпцијата на невиност и не навлегува во конкретни правни оценки.

„Мора јасно да ја идентификуваме малата група луѓе кои се таргет на борбата против корупцијата. Тоа се лица со криминоген менталитет кои и со 10.000 евра плата би продолжиле со истото“, истакна Туфегџиќ.

Тој предупреди дека оваа група активно регрутира истомисленици меѓу судии, обвинители, адвокати, па дури и во полицијата, создавајќи мрежа за меѓусебна заштита.

Според него, токму ваквите појави се главната причина за недовербата на граѓаните во судството.