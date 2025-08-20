Тошковски: Измами сѐ почесто таргетираат постари граѓани, жртвите да го исклучат телефонот и да пријавуваат во МВР

Министерот за внатрешни работи, Панче Тошковски денеска преку видео објавено на неговиот Фејсбук профил истакнува дека телефонски измами со наводни сообраќајни незгоди сѐ почесто таргетираат постари граѓани. Наша заедничка одговорност, посочи тој, е да им укажеме како да ги препознаат и да се заштитат.

-Многу е битно македонските граѓани да знаат дека доколку било каква ситуација се случи да бидат повикани на телефон, од страна на било кој наводен инспектор, полицаец, доктор, судија и така натаму, во таков случај не треба да продолжат во комуникација со него. Измамниците сакаат цело време да ја држат жртвата на телефон, не му дозволуваат, практично со цело време давање на лоши информации за нивните најблиски да го затворат телефонот, рече Тошковски на денешното гостување на Утринската програма на МТВ.

Министерот ги советува жртвите да не продолжат во комуникација кога ќе се посомневаат дека станува збор за измама.