Тони Тоневски од ВМРО ДПМНЕ е новиот градоначалник на Пробиштип

Тони Тоневски кандидатот за градоначалник за Општина Пробиштип од ВМРО-ДПМНЕ вечерва прогласи победа.

Тоневски во своето обраќање пред членовите, симпатизерите на ВМРО-ДПМНЕ се заблагодари на граѓаните и вети дека во наредните четири години ќе ја оправда довербата која му ја дадоа.

Ќе бидам прв од вас што ќе се бори за сите убави работи што треба да му се случуваат на Пробиштип во наредните четири години – вели Тоневски.

Инаку, според ВМРО ДПМНЕ Пробиштип Тоневски е победник и новиот градоначалник на Пробиштип, а разлика со неговиот противкандидат Драган Анастасов е околу 30 гласа.