02.11.2025
Тони Тоневски од ВМРО ДПМНЕ е новиот градоначалник на Пробиштип

Македонија

02.11.2025

Тони Тоневски кандидатот за градоначалник за Општина Пробиштип од ВМРО-ДПМНЕ вечерва прогласи победа.

Тоневски во своето обраќање пред членовите, симпатизерите на ВМРО-ДПМНЕ се заблагодари на граѓаните и вети дека во наредните четири години ќе ја оправда довербата која му ја дадоа.

Ќе бидам прв од вас што ќе се бори за сите убави работи што треба да му се случуваат на Пробиштип во наредните четири години – вели Тоневски.

Инаку, според ВМРО ДПМНЕ Пробиштип Тоневски е победник и новиот градоначалник на Пробиштип, а разлика со неговиот противкандидат Драган Анастасов е околу 30 гласа.

