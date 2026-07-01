Се поплави Клиниката за онкологија, исклучени се апаратите за радиотерапија

Силното невреме што го зафати Скопје предизвика проблеми и на Клиниката за онкологија, јавуваат дел од медиумите.

Според информациите, бил поплавен долниот кат на објектот каде што се изведуваат третманите со радиотерапија.

Директорот на Клиниката, Игор Стојковски, потврди дека веднаш по настанот се исклучени сите апарати за радиотерапија, со што, како што посочи, била спречена поголема опасност.

Тој нагласи дека установата е во постојана комуникација со Агенцијата за радијациона сигурност и увери дека ниту еден пациент не е изложен на ризик.