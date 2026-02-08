СДСМ праша како 5 тона марихуана излегле од Македонија, ВМРО-ДПМНЕ вели прашајте го Филипче зошто ја напуштил државата на 2 февруари

СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ денеска разменија обвинувања околу случајот со заплената на околу пет тони марихуана во соседна Србија, при што двете партии изнесоа целосно спротивставени толкувања за одговорноста и институционалното постапување.

На прес-конференција, генералниот секретар на СДСМ, Александар Саша Димитријевиќ, побара одговори како, според нивните наводи, толкава количина дрога можела да ја напушти државата без да биде забележана од надлежните институции.

Тој постави прашања за граничните и царинските контроли, полициските проверки и функционирањето на системите за надзор, оценувајќи дека без институционална пропустливост или поддршка ваков шверц не би бил можен. Според СДСМ, неопходно е да се утврди одговорност на сите нивоа, вклучително и на раководните структури во безбедносниот сектор.

Од партијата посочија и дека, и покрај изминатите денови од објавувањето на случајот, јавноста сè уште нема информации за приведени или осомничени лица, што, според нив, дополнително отвора сомнежи за начинот на кој институциите постапуваат.

На овие обвинувања реагираа од ВМРО-ДПМНЕ, оценувајќи дека станува збор за обид за политички дефокус. Од партијата порачаа дека СДСМ треба најпрво да одговори на прашањата поврзани со периодот на нивното владеење и со лицата кои, како што наведуваат, биле поврзувани со бизнисот со марихуана.

Во реакцијата се споменува и поранешниот министер за здравство Венко Филипче, за кого ВМРО-ДПМНЕ поставува прашања околу неговите активности и патувања, како и наводна комуникација со поранешниот премиер Зоран Заев. Од партијата тврдат дека токму во периодот на владеење на СДСМ биле откриени значителни количини нелегално произведена марихуана, вклучително и случаи поврзани со Струмичкиот регион.

ВМРО-ДПМНЕ нагласува дека институциите сега постапуваат и дека секој случај треба да добие соодветна правна разрешница, без политички притисоци и шпекулации.

Случајот со запленетата дрога останува предмет на меѓупартиски препукувања, додека од надлежните институции засега нема детални официјални информации за текот на истрагата.