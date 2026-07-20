Резултатите за водата во Гостивар ќе бидат објавени откога ќе одобри Обвинителството

Резултатите за водата во Гостивар направени од Институтот за јавно здравје во текот на денот ќе бидат испратени до Јавното обвинителство – соопшти директорката на ИЈЗ, Марија Андоновска, на прес-конференцијата во Владата.

Не е важно само да се одреди причината, туку она што е најважно – да се утврди одговорноста. Никој не смее да го загрозува здравјето на граѓаните. Како Институт продолжуваме да ја следиме епидемиолошката ситуација – рече Андоновска.

На барање на новинарите да се каже која е причината за ситуацијата во Гостивар, министерот Клековски рече дека кога Јавното обвинителство ќе даде согласност да се објават резултатите, тие ќе бидат објавени.

Ивица Томовски, директор на СОЗР, д-р Марија Андоновска, директор на ИЈЗ и министерот за здравство Сашо Клековски на денешната прес-конфренција во Владата