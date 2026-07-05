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Петровска: Во СДСМ работите не се менуваат на подобро, мора да се менуваме, инаку ќе исчезнеме

Македонија

05.07.2026

Моето учество во Разговорите за Македонија не е против СДСМ, туку за СДСМ, реагираше пратеничката на СДСМ Славјанка Петровска, откако партискиот лидер Венко Филипче најави дека неделава партиските органи ќе расправаат околу нејзиното учество на настан модериран од Игор Ивановски, кој, пак, вчера изјави дека Филипче не се снашол во лидерската улога и обвини за таен договор со власта за слобода.

„Во 2024 година се кандидирав за Претседател на СДСМ. Понудив програма наречена Манифест за социјалдемократијата. Се повлеков заради кршење на принципите и правилата. Но, во моите настапи секогаш ги бранев ставовите на раководството, за да не се толкува дека опструирам. Соработував и помагав за доброто на СДСМ. Но, работите не се менуваа на подобро. На конгрес, пред присутните делегати јасно и гласно пратив порака дека мора да се менуваме, инаку ќе исчезнеме.

Со слична порака го честитав и роденденот на партијата. Предложив ветинг на пратениците и раковдството на партијата, нема одговор. Предложив промена на статутот заради враќање на моќта на одлучување кај членството, нема одговор. Останав СДСМ. Моето учество во Разговорите за Македонија не е против СДСМ, туку за СДСМ. Затоа што јас сум социјалдемократ и по убедување и по дејствување. Големите умови дискутираат за идеи; просечните умови разговараат за настани; малите умови разговараат за луѓето – Еленор Рузвелт“, напиша Петровска на Фејсбук.

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