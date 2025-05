Николоски неделава го потпишува Стратешкиот договор во Лондон, најави британскиот амбасадор

Британскиот амбасадор во Македонија Метју Лосон во вечерашната Тема на денот, како дел од вестите на Сител ТВ во 19 часот, зборува за Стратешкото партнерство и Спогодбата помеѓу владите на Македонија и на Велика Британија и што значи тој за односите меѓу двете земји и соработката на економскиот раст, трговија, одбрана и безбедност.

Тој исто така најави дека македонската делегација предводена од вицепремиерот Александар Николоски неделава ќе го потпише Стратешкиот договор на сцечена церемонија.

This evening, as part of the Sitel TV news at 19:00h, watch my latest interview where we discuss the 🇬🇧 – 🇲🇰 Strategic Partnership and Government-to-Government Agreement – what it means for British-Macedonian relations and our collaboration on economic growth, trade, defence, and… pic.twitter.com/0EkXHp0b8G