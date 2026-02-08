Над 4 000 евра плата, 35 отсто додатоци, бонуси од над 2 000 евра – како девојката од милион долари Јанева ги трошела државните пари

Не кажувај никому, платата ќе ни биде 4.000 евра“ е првото нешто што на обвинителката Лејла Кадриу, канејќи ја во СЈО и го кажала самопрогласената „девојка од милион долари“, Катица Јанева.
Поранешната главна обвинителка во СЈО барала секаков начин да го потроши првиот милион пред крајот на годината, за да не морале да ги вратат парите во буџетот. Вели на почеток не биле многу вработени, но потоа било хаос. Додава дека ако се земат тие листи, кој во СЈО земал плата, ќе се видат на сите политичари роднините, на обвинителите роднини, деца, чуда… сите биле на платен список, трошејќи се буџетските средства на нашата држава.
Според нејзиното тврдење, во почетокот од работата на СЈО, со парите раководела Елизабета Јосифовска.
– Ние сè уште немавме вработен за таа дејност, а Јосифовска го знаеше занаетот од мајка ѝ, па така, како што кажуваше и она, тоа се работеше“, вели Кадриу која вели дека во СЈО трескавично се трошеле парите за да не дозволат на крајот на годината да се вратат во буџетот, па така кон крајот на 2015 година за два ипол месеци потрошиле милион евра, а во наредните години трошеа по 4 милиони евра, меѓу другото делејќи си и бонуси.
За предметот „бонуси во СЈО“, поради што настрада обвинителот Мустафа Хајрулахи бидејќи не сакаше да го затвори случајот зашто според него, тука има криминал од специјалните обвинители, Кадриу вели:
– Па тоа е тоа. Требаше да се потрошат парите. И измислуваа како и сè излегуваше од рамките на законот. Тоа не смееше да се дозволи, тоа не смееше да го дозволат ниту обвинителите, ниту Јанева имаше право тоа да го дозволи. Се знае колку изнесува обвинителската плата, плус додатоците до 35 отсто. Порано, републичкиот јавен обвинител ќе определеше за некои посебни услови доверливост, за ризик и ќе додели 35 отсто. Тие не смееле да излегуваат од тие 35 отсто, но не – на тие 35 отсто тие си додавале уште по околу две илјади евра. Тоа е тотално незаконито – вели Кадриу.
Лејла Кадриу си заминала од СЈО после 2 или 3 месеци од кога почна со работа во СЈО затоа што Катица Јанева сметала дека не е “тимиски кадар“ по нејзиното одбивање да работи на предмети темелени на прислушкувани разговори за кои нема прием и попис кој што предал во СЈО, и налозите од Радмила Шекеринска, Оливер Спасовски и Зоран Заев за тоа кој обвинител што треба да сработи и нивното лично влегување во СЈО и средби со обвинителите. Откако не ги прифатила насоките од советник на Оловер СПасовски како да постапува по предметите, Јанева и соопштила да ја напушти канцеларијата и дека “не е веќе дел од тимот“, иако изборот или разрешување на обвинител во СЈО не е нејзино овластување туку на Советот на обвинители.
Вели дека на почетокот оделе на обуки и семинари. Потоа ги презеле од Основно јавно обвинителство по еден лист со број за 35 кривични пријави од СДСМ. Внесени се во систем, распределени по јавни обвинители, кои требало да го слушаат она што Заев јавно го објавуваше на звучници. Пред почетокот на 2016, им кажува Катица Јанева дека на 29 декември 2015 година ќе имаат новогодипшна прослава, па на 30 декември, не мора да доаѓаат.
-Таа вечер се славепе Нова година. Тоа беше катастрофа божја. Некои се напија, почнаа да кршат, лудо играње. Се имаше пари, на сметка на државата. Следниот ден кај мене нема не мор,а или се оди или не се оди на работа. Рече не мора и јас нормално отидов на работа, влегов во мојата канцеларија, почнав да читам предмет и околу 9:30 отидов кафе да направам. Разбрав дека тогаш се добвало 2 000 евра за кафе, лешници, бадеми, за 10 обвинители. Излегувам од канцеларијата и ги гледам Зоран Заев и Шеќеринска, така на колена нешто со некои хартии. Ги гледам Ленче (Ристовска, нз.), Фатиме (Фетаи, н.з.), беа и Лиле (Стефанова, н.з.) и Гаврил (Бубевски, нз.). Велам, луѓе, што прават овие овде, што прават Заев и Шеќеринска тука?. Што бараат да влезат во Обвинителството. Ни шефот на Обвинителство, Јанева, не е тука, ниту останатите обвинители не се тука. Што бараат овие двајца тука? Ленче ми рече дека ги донеле материјалите. Молам? А, ја прашувам, кој ќе пишува записник за примопредавање и како ќе ги примите тие материјали кога шефот не е тука. Но, очигледно овие четворица беа шефови. Па, ми вели Ленче, нема да пишуваме записник за примопредавање. Значи, држава паѓа. Цел свет слуша муабети со кои Зоран Заев мавта на плоштадот, а во Обвинителство се внесуваат без записник за примопредавање. Нечуено и не смее да се случи. Обвинители не смеат да се согласат да се случи. Единствен потписник на акт беше Катица Јанева. Како овие четворица демек искусни обвинители газат по закон. Очигледно Катица не морала да доаѓа зашто не била некој фактор, зашто овие четворица биле битните– вели Кадриу.