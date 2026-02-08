Над 4 000 евра плата, 35 отсто додатоци, бонуси од над 2 000 евра – како девојката од милион долари Јанева ги трошела државните пари

Не кажувај никому, платата ќе ни биде 4.000 евра“ е првото нешто што на обвинителката Лејла Кадриу, канејќи ја во СЈО и го кажала самопрогласената „девојка од милион долари“, Катица Јанева.

Поранешната главна обвинителка во СЈО барала секаков начин да го потроши првиот милион пред крајот на годината, за да не морале да ги вратат парите во буџетот. Вели на почеток не биле многу вработени, но потоа било хаос. Додава дека ако се земат тие листи, кој во СЈО земал плата, ќе се видат на сите политичари роднините, на обвинителите роднини, деца, чуда… сите биле на платен список, трошејќи се буџетските средства на нашата држава.

Според нејзиното тврдење, во почетокот од работата на СЈО, со парите раководела Елизабета Јосифовска.

– Ние сè уште немавме вработен за таа дејност, а Јосифовска го знаеше занаетот од мајка ѝ, па така, како што кажуваше и она, тоа се работеше“, вели Кадриу која вели дека во СЈО трескавично се трошеле парите за да не дозволат на крајот на годината да се вратат во буџетот, па така кон крајот на 2015 година за два ипол месеци потрошиле милион евра, а во наредните години трошеа по 4 милиони евра, меѓу другото делејќи си и бонуси.

За предметот „бонуси во СЈО“, поради што настрада обвинителот Мустафа Хајрулахи бидејќи не сакаше да го затвори случајот зашто според него, тука има криминал од специјалните обвинители, Кадриу вели:

– Па тоа е тоа. Требаше да се потрошат парите. И измислуваа како и сè излегуваше од рамките на законот. Тоа не смееше да се дозволи, тоа не смееше да го дозволат ниту обвинителите, ниту Јанева имаше право тоа да го дозволи. Се знае колку изнесува обвинителската плата, плус додатоците до 35 отсто. Порано, републичкиот јавен обвинител ќе определеше за некои посебни услови доверливост, за ризик и ќе додели 35 отсто. Тие не смееле да излегуваат од тие 35 отсто, но не – на тие 35 отсто тие си додавале уште по околу две илјади евра. Тоа е тотално незаконито – вели Кадриу.

Лејла Кадриу си заминала од СЈО после 2 или 3 месеци од кога почна со работа во СЈО затоа што Катица Јанева сметала дека не е “тимиски кадар“ по нејзиното одбивање да работи на предмети темелени на прислушкувани разговори за кои нема прием и попис кој што предал во СЈО, и налозите од Радмила Шекеринска, Оливер Спасовски и Зоран Заев за тоа кој обвинител што треба да сработи и нивното лично влегување во СЈО и средби со обвинителите. Откако не ги прифатила насоките од советник на Оловер СПасовски како да постапува по предметите, Јанева и соопштила да ја напушти канцеларијата и дека “не е веќе дел од тимот“, иако изборот или разрешување на обвинител во СЈО не е нејзино овластување туку на Советот на обвинители.

Вели дека на почетокот оделе на обуки и семинари. Потоа ги презеле од Основно јавно обвинителство по еден лист со број за 35 кривични пријави од СДСМ. Внесени се во систем, распределени по јавни обвинители, кои требало да го слушаат она што Заев јавно го објавуваше на звучници. Пред почетокот на 2016, им кажува Катица Јанева дека на 29 декември 2015 година ќе имаат новогодипшна прослава, па на 30 декември, не мора да доаѓаат.