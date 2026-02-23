 Skip to main content
Република Најнови вести
На УКИМ јавна дебата за предлог-законот за високо образование

Македонија

23.02.2026

На Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје денеска попладне ќе се одржи јавна дебата за предлог-законот за високо образование, трета од најавените шест на јавните универзитетите, во присуство на министерката за образование и наука Весна Јаневска.

Вакви дебати досега беа одржани на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје и на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола.

Законот за високото образование и Законот за квалитет во високото образование се поставени и на националниот регистар на прописи (ЕНЕР), а МОН креира и посебни две е-адреси за праќање коментари за двата предлог-закона.

