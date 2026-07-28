Мицкоски: Не сум фокусиран на предвремени избори, туку на работа и проекти за доброто на граѓаните

Не сум фокусиран на предвремени избори, туку на работа и проекти за доброто на граѓаните – вели премиерот Христијан Мицкоски во одговор на новинарско прашање дали поради тоа што во Собранието има „заглавени“ неколку законски решенија поради немање бадентерово мнозинство или филибастеринг ќе прави дополнително консултации со опозицијата или размислува за предвремени избори. Владата, нагласи тој, ја завршила својата работа, и сега на ред е Собранието.

Јас сум фокусиран на работа. Како претседател на Владата јас сега се фокусирав на отпочнување на новиот проект Блаце – Скопје, да речеме, и треба да се радуваме. Имаме проект, нов автопат имаме. Потоа фокусиран сум на отпочнување на новиот проект Букојчани – Кичево, нов проект имаме Коридорот 8, третата фаза од пругата, еве се објавува тендерот оваа или следната недела… Фокусиран сум на тие проекти. Фокусиран сум на проекти коишто ќе додадат квалитет на животот на граѓаните, а политичките калкулации, политичкото мудрување на одредени опозициски партии им го оставам ним. Јас немам тука што да коментирам – потенцира рече Мицкоски.

Нему, додаде, му е важно државата да оди напред и да се развива, да се зборува за проекти.