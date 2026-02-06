 Skip to main content
06.02.2026
Република Најнови вести
Петок, 6 февруари 2026
Kaндидатот за градоначалник на Чаир, во САД побара одлуките во Уставниот суд да се носат со Бадентер

Македонија

06.02.2026

Кандидатот за градоначалник на Чаир е во приватна посета на САД. Бујар Османи истака дека со децении договорите како Дејтон и Охридскиот рамковен договор ја формирале јужната линија на стабилност на Балканот

Тие беа несовршени, но ги заштитуваа мултиетничките држави, истакна Османи.

Денес оваа линија повторно се става под притисок – не главно со тенкови, туку со наративи и со институции, како што е Уставниот суд во Македонија.Ако денес ги затвориме очите пред напорите за поткопување договори за стабилност и внатрешна и надворешна интеграција, утре ќе ги отвориме очите за нова реалност на нестабилност и распаѓаОва мора денес да престане, за утре историјата што ја доживеавме вчера да не ни се повтори.

