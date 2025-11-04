Извештај на ЕК: Македонските власти продолжија да работат на спроведување на реформите

Република Македонија продолжи со целосно усогласување со заедничката надворешна и безбедносна политика на ЕУ, што сведочи за нејзиниот стратешки избор, се наведува во конечните заклучоци за земјава во Пакетот-извештаи за проширувањето изработени од Европската комисија.

-Властите продолжија да работат на патоказите за владеење на правото, реформата на јавната администрација и функционирањето на демократските институции, како и на акцискиот план за заштита на малцинствата, кои треба да се финализираат во инклузивен процес, се наведува во заклучоците.

Во документот се додава дека се потребни понатамошни брзи и решителни активности во однос на одредниците за старт на преговорите во согласност со Преговарачката рамка, со цел Првиот кластер да биде отворен што е можно поскоро и кога ќе бидат исполнети поставените услови.

-Република Македонија треба да ги интензивира напорите за спроведување на реформите поврзани со ЕУ, особено во рамките на кластерот „Основни вредности“, особено за да се одржи владеењето на правото, особено преку заштита на судската независност и интегритет, како и зајакнување на борбата против корупцијата и организираниот криминал. Корупцијата треба да се решава без неуморно, вклучително и преку зајакнување на спроведувањето и воспоставување солидна евиденција во истрагата, гонењето и конечната пресуда за случаите на високо ниво, се наведува во заклучоците.

Европската комисија посочува и дека земјата изминатава година не презела „решителни чекори“ за напредок во преговорите за членство и се уште не ги усвоила уставните измени, вклучително и за вклучување во Уставот на граѓани кои живеат во нив, а се дел од други народи, како што се Бугарите, согласно заклучоците од јули 2022 година, кои се обврзала да ги започне.

-Билатералните договори со соседните земји, вклучувајќи го и Преспанскиот договор меѓу Грција и Република Македонија и Договорот за пријателство, добрососедство и соработка меѓу Бугарија и Република Македонија, бараат доверба од сите страни, се додава во заклучоците.

Во општиот дел од заклучоците Европската комисија посочува дека членството во ЕУ е геостратешка инвестиција во силна, стабилна, безбедна и обединета Европа заснована на заеднички демократски вредности, а инвестирањето во проширувањето, исто така, е и во стратешки безбедносен интерес на ЕУ.

-Проширувањето е и ќе остане строг, фер и процес базиран на заслуги, заснован на објективниот напредок постигнат од секоја земја вклучена во проширувањето. Ова бара решителност за спроведување неповратни реформи во сите области на правото на ЕУ, со посебен акцент на основите на процесот на проширување, се вели во документот.

Во него се наведува дека земјите кандидати за членство треба да ги спроведат неопходните реформи, обезбедувајќи трајна трансформација на нивните економии, демократски системи и општества, што бара од нив да извршат трансформативни промени, да изградат доверба и да обезбедат меѓуопштествен консензус.

-Членството во ЕУ е стратешки избор. Партнерите мора цврсто и недвосмислено да ги прифатат и промовираат вредностите на ЕУ. Усогласувањето со заедничката надворешна и безбедносна политика на ЕУ е позначаен сигнал од кога било досега за споделени вредности и стратешка ориентација во новиот геополитички контекст, се додава во заклучоците.