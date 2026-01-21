 Skip to main content
21.01.2026
Република Најнови вести
Среда, 21 јануари 2026
Неделник
СТАВ НА ВМРО-ДПМНЕ

Филипче и Заев наместо да се грижaт за здравјето на граѓаните, моќта додека беа на власт ја користеле за да ја преземат болницата „Жан Митрев“

Македонија

21.01.2026

Нема пора во општеството каде што СДС под менторство на Зоран Заев и Венко Филипче со мафијашки методи не владееле.Кризните ситуации и состојби во државата ги претворале во можност и шанса за нивно богатење, наместо да работат за да им помогнат и олеснат на граѓаните.Така и во ек на вонредна состојба за време на ковид пандемијата, Филипче и Заев наместо да се грижат за здравјето на граѓаните, политичката моќ ја користеле за да ја преземат приватната болница Жан Митрев, обвини ВМРО-ДПМНЕ.

Ова го потврди самиот др. Жан Митрев, кој во своето јавно сведоштво ја разоткри вистината за начинот на кој со притисоци, уцени и злоупотребата институциите Заев и Филипче ја водеа државата за свои лични интереси.Тандемот Филипче-Заев сакале сами да ја одредат вредноста на болницата, а за возврат нуделе „помош“ во судска постапка на докторот Жан Митрев, што е класична уцена и злоупотреба на власта.

Заев и Филипче сакале сами да ја одредат вредноста на Клиниката „Жан Митрев“ по која ќе ја купат

Овие обвинувања за кланот Заеви и чуварот на фотелјата на СДС, се надоврзуваат на долгата низа сомнежи за злоупотреби на системот за бенефиции и придобивки, како и афери поврзани со Заев и Филипче, златни визи, имот и бизниси во Дубаи, фирми во странство и сомнителни финансиски трансакции и што ли уште не.

Ова не е политика наменета за граѓаните и државата, туку е мафијашки модел на дејствување за лични клановски придобивки.

И денес Филипче се обидува да се претстави како ново лице на политичката сцена, но всушност е човек обременет со своето минато кој само седи на партиското столче на Заев и ги спроведува истите политики, со истите луѓе, истите шеми и истата злоупотреба.

Оттука се поставува едноставно прашање, на кое и Филипче и СДС треба да дадат јасен одговор. Дали човек со ваков сериозен багаж на скандали, сомнежи и тврдења за злоупотреба на власта може да има кредибилитет да води партија?

Но, наместо одговорност и повлекување, сведоци сме на уште поголема ароганција и молк од Филипче, затоа сега правдата е таа која треба да зборува.

Јавното обвинителство веднаш да постапи и да ги истражи сите наводи за мафијашките притисоци, уцени и користењето државата и институциите од страна на Филипче и Заев за приватни, односно, за остварување на клановските цели.

Не треба да има недопирливи, законот треба да важи подеднакво за сите.

Поврзани вести

Здравје  | 03.12.2025
Успешно оперирана ретка срцева аномалија кај предвремено родено бебе тешко два килограми
Билборд  | 24.02.2025
Д-р Амбаркова Виларова од „Жан Митрев“: Сѐ почнува и сѐ завршува со нашата главна определба дека пациентот е во центарот на нашето внимание
Билборд  | 29.11.2024
Изведена прва неврохируршка операција со микроскоп во Клиника „Жан Митрев“
﻿