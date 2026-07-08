Даниела Димовска избрана за претседател на Основниот кривичен суд Скопје

Судијката Даниела Димовска е избрана за претседател на Основниот кривичен суд Скопје на денешната седница на Судскиот совет.

Одлуката е донесена по спроведена постапка по јавен оглас, на кој апликации доставиле двајца кандидати – Даниела Димовска, судија и вршител на должност претседател на Основниот кривичен суд Скопје, и Ивица Стефановски, судија во истиот суд.

Претседателот на Комисијата за избор, Ивица Николовски, информираше дека двете пријави биле уредни и кандидатите ги поминале предвидените тестирања и интервјуа. По усвојувањето на извештајот и спроведеното гласање, за претседател е избрана Димовска.

Димовска пред една година беше избрана за в.д. претседател на Основниот кривичен суд Скопје. Претходно беше судија во Одделението за организиран криминал и корупција при истиот суд