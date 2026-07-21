„Дали некој му ставаше сопки на Мицкоски?“ Поранешна пратеничка од СДСМ му порача на членството да види како се сака и гради партија

Поранешната пратеничка од СДСМ, Жаклина Лазаревска ги повика членовите и симпатизерите на СДСМ да извлечат поука од начинот на кој членовите на ВМРО-ДПМНЕ ја поддржувале својата партија во периодите кога таа бележела изборни порази.

По катастрофалниот пораз на локалните избори, Мицкоски во ноември 2017 години беше избран за претседател на ВМРО-ДПМНЕ иако до тогаш беше генерален секретар на партијата, директно втор човек во партијата која изгуби, но членовите не го опструираа и ставаа под прашалник неговиот избор, потсетува Лазаревска.

Во 2019 под негово раководство ДПМНЕ ги изгуби претседателските, но и предвремените локални во Охрид и Ново Село. Во 2020 ги изгубија и парламентарните избори. Се сеќавате тогаш колкав низок им беше рејтингот и на партијата и на претседателот? Дали некој од членството го опструираше и му поставуваше сопки на Мицковски? Со заедништво и сплотеност го надминаа тој период и почнаа да се враќаат во форма за да во 2021 на локалните и 2024 на претседателските и парламентарните избори убедливо победат, пишува таа на „Фејсбук“.

Според неа, наравоучението од ова е дека членовите и симпатизерите на СДСМ мора да го преиспитаат своето однесување и начинот на искажување на лојалност кон партијата.