 Skip to main content
22.08.2025
Република Најнови вести
Петок, 22 август 2025
Неделник

Активен е само пожарот кај селото Тумчевиште, под контрола се пожарите во Јасен и во Прилепско

Македонија

22.08.2025

Само еден активен пожар има вечерва во земјава и тоа кај селото Тумчевиште, во Општина Врапчиште, информираат од Центарот за управување со кризи. Под контрола денеска до 18:30 часот се ставени три пожари, а изгаснати се 11.      

Под контрола се ставени пожарите во Јасен, Општина Македонски Брод каде гореше мешана шума, како и во селата Беловодица во местото викано Ливада и селото Лењиште (букова шума) и во селата Стровија и Долгаец (мешана шума).

Изгаснати се пожарите во: 

  1.    Општина Сопиште: кај Брана Езеро Козјак (ниска вегетација и шума);
   2.   Општина Студеничани: с. Горно Количани и с. Драчевица планински врв Китка (мешана шума);
   3.   Општина Кичево: с. Душегубица (ниска вегетација и ниска шума);
   4.   Општина Охрид: с. Велгошти (ниска вегетација);
   5.   Општина Велес: с. Клуковец (ниска вегетација);
   6.   Општина Росоман: с. Дебреште (ниска вегетација);
   7.   Општина Кавадарци: с. Брушани (ниска вегетација);
   8.   Општина Демир Хисар: с. Кутретино (депонија);
   9.   Општина Битола: м.в. Тепсија (ниска вегетација);
   10. Општина Брвеница: с. Милетино (ниска вегетација);
   11.  Општина Гостивар: во близина на Болница во Гостивар (ниска вегетација). 

Поврзани вести

Хроника  | 22.08.2025
Приведен велешанец, намерно предизвикувал пожар
Македонија  | 21.08.2025
Ангелов: Силниот ветер ја влоши состојбата со пожарот во „Јасен“, но не се повлековме и ги сопревме пламените јазици
Хроника  | 21.08.2025
Локализиран пожарот во бараките во Карпош 4