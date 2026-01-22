Агелер до македонските граѓани: САД секогаш ќе бидат покрај вас

Американската амбасадорка Анџела Агелер пред заминувањето од Македонија преку социјалните медиуми упати порака до граѓаните во која вели дека заслужуваме да бидеме земја каква сакаме да бидеме и оти заминува со верба во силата и храброста што ја имаме да го постигнеме тоа. Порачува дека САД секогаш ќе бидат покрај нас и дека ќе го споделуваат нашиот сон за посилен, попросперитетен, побезбеден, целосно интегриран евроатлантски партнер и сојузник.

Пред три години пристигнав во Скопје како десетти амбасадор на САД во оваа прекрасна земја. Бев, и сè уште сум, длабоко почестена од извонредната привилегија да ја претставувам мојата голема нација во вашата земја. Кога стапив на оваа улога, реков дека имам огромна верба во силата и храброста на народот на Македонија. Оттогаш, таа верба е оправдана, обновена и зајакната одново и одново. Исто така, реков дека цврсто верувам дека сега е времето да се направи вистинска разлика – да се зајакне економскиот раст, енергетската независност, судскиот интегритет, образовната извонредност, културната отпорност и европската интеграција. Во некои области, соработувајќи тесно, постигнавме вистински напредок. Во други, останува работата“, посочува Агелер во пораката до македонските граѓани.

Таа потестува дека 2025 година ја одбележа 30-годишнината од билатералните односи меѓу САД и Македонија, иако, како што вели, нашето партнерство датира од поодамна.

Повеќе од три децении, заедно му покажавме на светот што може да се постигне со сила, компромис и трпелива решителност. И во текот на последните три години, покажавме многу реални и опипливи резултати за тоа како изгледаат вистинското пријателство и конструктивното партнерство. Изгледа како реалистичен план за исполнување на целите за придонес во НАТО како сериозен партнер на Алијансата, стекнување софистицирани тактички возила кои се распоредуваат во големи мултинационални воени вежби во Криволак или во земјите партнери на НАТО. Изгледа како значаен напредок во досегашниот најголем инфраструктурен проект на земјата, кој ќе ги отвори стратешките коридори 8 и 10 на НАТО за поголема регионална безбедност и значително подобрена трговија меѓу соседите. Ја критикува корупцијата и криминалните организации, придонесува за судските реформи кога повратот на инвестициите е оскуден и ги санкционира оние кои краделе од вас со години неказнето. Работи на создавање можности и надеж во заедниците каде што и двете исчезнале. Се залага за вистински економски раст, вистински напредок во инфраструктурните и енергетските проекти и соработува за обезбедување студии за изводливост кои го олеснуваат развојот на ретки минерални ресурси, сајбер безбедноста и одговорното управување со животната средина. Соработува во технологијата, здравствената заштита, транспортот, разузнавањето и образованието. Го зачувува вашето културно наследство со почитта што ја заслужува како глобално богатство. И постигнавме напредок во многу од нив“, потенцира Агелер.

Таа додава сека во овие три години, нашето партнерство се разви во вистинско и длабоко пријателство со толку многу од вас кои ги запознав низ целата земја.

Ме примивте во вашите училишта, цркви, судници, вашите домови, вашите фарми и винарии. Понекогаш имавме тешки, искрени разговори за прашања што се длабоко важни за двете наши земји, и не секогаш се согласувавме, што е во ред. И ги споделивте вашите соништа, вашата визија за оваа земја што ја цените, вашите фрустрации, па дури и вашата тага поради загубата на оние што ги сакавте. Секогаш ќе ги ценам приказните, соништата, визијата, мудроста, фрустрациите и радоста што ги споделивте со мене“, им вели Агелер на граѓаните.

Таа порачува дека постои нешто магично во Македонија – нејзината неверојатна убавина, нејзината историја, традиции, култури, нејзините контрадикции и извонредната отпорност и изненадувачкиот хумор на нејзиниот народ во услови на големи предизвици и длабока загуба.