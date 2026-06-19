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Со изложбата „Ритам на фигурата“ Дона Да Видра одбележа јубилеј, а десеттиот посетител на изложбата доби подарок – оригинална слика од авторката

Култура

19.06.2026

На 15 јуни 2026 година во Галерија „КО-РА“ – Мал салон во Скопје беше отворена самостојната изложба „Ритам на фигурата“ на Дона Да Видра (Славица Купенкова), која воедно го одбележа нејзиниот јубилеј – 10. самостојна изложба.

Меѓународно наградуваната уметница, која има изложувано во земјата и странство, по тој повод му подари оригинална слика на десеттиот посетител на изложбата. Купенкова е и илустратор на повеќе од 20 изданија, а минатата година го објави својот графички роман и активно ја претставува Македонија на меѓународната стрип-сцена.

Изложбата ќе биде достапна за посетителите во текот на следните седум дена од нејзиното отворање.

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