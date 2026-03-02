Последна, 30. по ред изведба на „Ноќта кога ја убив месечината“ во Битолски театар

На 04.03.2026 во 20:00 часот, сцената на Народен театар Битола ќе ја пречека 30-тата и воедно последна изведба на „Ноќта кога ја убив месечината“, во режија на Марјан Георгиевски, кој и настапува во истата заедно со актерот Александар Копања.

По тој повод, билетите се со 50% попуст – само 100 денари.

Ова не е само промоција. Ова е покана.

Покана да бидете дел од една завршница што се случува само еднаш. Последните изведби имаат посебна енергија – актерите играат со срце што знае дека за последен пат ја раскажува приказната, а публиката станува сведок на момент што повеќе нема да се повтори.

Претставата отвора суштински теми за човековата егзистенција, осаменоста, слободата, маските што ги носиме и загубените вредности во современото општество. Тоа е психолошка и филозофска драма која патува од интимно до општествено, од реалност до апсурд.

Ова е можност: да ја погледнете претставата ако досега сте ја пропуштиле, да ја доживеете повторно – но овој пат со поинаква тежина и емоција, да бидете дел од историјата на една претстава што остави силен печат.

26-та изведба оваа претстава ја доживеа на полна месечина на Големо Езеро (2218мнв), Пелистер.



Билетите можете да ги набавите на билетарата на театарот или онлајн.

За цена од само 100 денари, добивате вечер исполнета со емоција, сценска магија и последен поздрав со претстава што ја освои публиката. Оваа претстава остави силен печат кај публиката со својата емоционална длабочина, актерска енергија и уникатна сценска атмосфера, а токму последната изведба е можност да се збогуваме со неа како публика која ја сака театарската магија.

Не дозволувајте да слушате за оваа вечер од другите.

Бидете таму, велат од Народен театар Битола.