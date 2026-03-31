31.03.2026
Објавен конкурсот за доделување на државната награда „23 Октомври” во 2026 година

Распишан е Конкурс за доделување на државната награда „23 Октомври“ во 2026 година, соопшти Министерството за култура и туризам.

Конкурсот ќе трае од 1 до 30 април 2026 година.

Со државната награда „23 Октомври“ се оддава највисоко признание за долгогодишни остварувања во областа на науката, културата, образованието, заштитата на државните интереси и промоција на државните приоритети, вредности и културно-историското наследство на Република Македонија.

Државната награда се доделува на поединци, група творци, екипи, установи, трговски друштва и здруженија на граѓани.

Конкурсот и пријавата се достапни на веб-страницата на Министерството за култура и туризам.

Поврзани вести

Култура  | 21.03.2026
Доделување на наградите од конкурсот „Кој не сака пролет?“ во чест на 110 годишнината од раѓањето на Волче Наумчески
Балкан  | 15.03.2026
Во Пустец доделени наградите на најуспешните на конкурсот „Моите македонски корени“
Култура  | 26.02.2026
Конкурсот за книжевната награда „Пегаз“ за 2026 година ќе трае до 1 јуни
