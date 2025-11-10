 Skip to main content
10.11.2025
Република Најнови вести
Понеделник, 10 ноември 2025
Неделник

Наградата „Константин Философ“ за животно дело за 2025 за Љубомир Цуцуловски

Култура

10.11.2025

Добитник на наградата „Константин Философ“ за животно дело за 2025 година е проф. д-р Љубомир Цуцуловски.

Како што информира Филозофското друштво на Македонија, едногласната одлука за добитникот ја донесе Комисијата за доделување на наградите, во состав: академик Витомир Митевски (претседател), проф. д-р Иван Џепароски и проф. д-р Анета Маркоска Чубриновска (членови).

Во 2023 година Филозофското друштво на Македонија ги востанови наградите „Константин Философ“ во три три категории: за животно дело, за филозофска книга на годината и за млад филозофски истражувач. Конкурсот годинава беше распишан на 1 април 2025 година., а пријавувањето траеше до 1 октомври.

Во образложението Комисијата ги акцентира трите есенцијални белези за оваа награда истакнати во Конкурсот: вкупниот опус на филозофот во филозофското творештво, филозофското образование и афирмација на филозофијата во земјата и во странство.

Комисијата истакнува: „…Анализата на обемниот и разновиден опус на проф. д-р Љубомир Цуцуловски, како и на дострелите на неговата повеќедецениска педагошка дејност, сведочи за тоа дека како една од најзначајните одлики на неговиот филозофски профил може да се посочи тесната поврзаност на теоријата и практиката. Ова не се однесува единствено на врската меѓу теориската и практичката филозофија во сферата на неговите филозофски интересирања, туку и на врската меѓу теориското проучување на филозофијата и примената на нејзините методи и алатки како средства за прониклива и бескомпромисна анализа и евалуација на реалните општествени феномени“.

Љубомир Цуцуловски (1948) припаѓа на, условно кажано, втората генерација македонски филозофи. Магистерската теза ја брани на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања во Скопје (1983), додека докторската дисертација на Филозофскиот факултет во Скопје (1992). Од 1975 година па сè до заминувањето во пензија (2013) професионалниот ангажман го врзува со Катедрата/Институтот за филозофија при Филозофскиот факултет во Скопје, каде ги предава предметите: Увод во марксизмот, Марксистичка филозофија, Историја на марксизмот, Увод во филозофијата, Филозофија на религијата и Филозофија – општ курс.

Автор е на шест книги, како и на обемен предговор кон македонскиот превод на делото на Маркс и Енгелс „Манифест на комунистичката партија“. Библиографијата на проф. д-р Љубомир Цуцуловски опфаќа и над шестотини (600) стручни и публицистички текстови во повеќе стручни списанија, како и во дневниот печат. Професорот Цуцуловски е раководител на Институт за филозофија во два мандата (1999–2005), како и претседател на Универзитетскиот сенат на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Скопје (2000–2004).

Наградата ќе биде врачена на 22. одбележување на Светскиот ден на филозофијата, на 20 ноември, во Свечената сала на Филозофскиот факултет.

