Балетот „Митот за Амазонките“ на Артемис Игнатиу ќе се одигра на Охридско лето

Како дел од музичката програма на фестивалот „Охридско лето“, на 17 јули ќе се изведе балетската претстава „Митот за Амазонките“. Настапот на Танцовиот театар „Артемис Игнатиу“ од Грција почнува во 21:00 часот, на сцената на Долни Сарај. Проектот претставува музичко-танцово патување низ приказните за легендарните жени-воини, создаден од уметничката чие име е тесно поврзано со церемонијата за палење на Олимпискиот оган.

Театарска адаптација на легендата за жените-воини

Балетот „Митот за Амазонките“ е авторско дело на Артемис Игнатиу кое ги истражува митолошките наративи за жените-воини од Антиката. Претставата го обработува нивното потекло како ќерки на богот на војната Арес и нимфата Хармонија, и нивното општество сместено во регионот на реката Термодон во Мала Азија. Кореографијата преку танц ги пренесува приказните за нивната храброст, вештините со коњи и нивната способност во борба. Во фокусот се и легендарните битки предводени од кралиците Хиполита и Пентесилеја, вклучувајќи ги судирите со античките херои Херкулес и Тезеј.

Уметничко дело од кореографот на Олимпискиот оган

Артемис Игнатиу е позната во меѓународни рамки како официјален кореограф на церемонијата за палење и предавање на Олимпискиот оган, функција што ја извршува од 2008 година. Нејзината работа обединува елементи од историското минато со современи танцови форми. Танцовиот театар „Артемис Игнатиу“ е основан во 1993 година и има широка меѓународна биографија. Групата досега настапувала на сцени во Германија, Србија, Италија, САД и Кина, претставувајќи авторски проекти базирани на културното наследство. Музиката за утрешната изведба ја потпишува Миролиубос Тиокариус, а костимите се изработени според дизајн на Александар Коматиани.