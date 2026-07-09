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Клуни ќе добие Златен лав за животно дело во Венеција

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09.07.2026

 Џорџ Клуни ќе го добие Златниот лав за животно дело на годинешниот Венециски филмски фестивал, кој се одржува од 2 до 12 септември.

„Овој фестивал е без сомнение мојот омилен и добивањето на Златниот лав е огромна чест. Веројатно значи дека сум стар, но ќе го прифатам“, рече 65-годишниот американски актер, режисер и продуцент.


Алберто Барбера, уметнички директор на најстариот филмски фестивал во светот, го опиша двократниот добитник на Оскар како комплетен и харизматичен уметник.

„Неговите ликови изгледаат не само веродостојни, туку и пожелни, достапни и човечки, благодарение на неоспорниот шарм“, рече Барбера.

Тој додаде дека харизмата на Клуни „е изградена врз неговиот кредибилитет, а не врз неговиот имиџ, бидејќи неговата заводлива страна никогаш не била само естетска“.

„Совршена комбинација од ѕвезден гламур од минатото, извонреден професионализам и модерна чувствителност“, ги наведе Барбера како карактеристики на разноврсноста на актерот.

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