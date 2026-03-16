„А“ – самостојна изложба на Олгица Антовска во Чифте амам

Во големата сала на галерискиот простор Чифте амам, на 17 март 2026 во 19:00, ќе биде отворена самостојната изложба „А“ на уметницата Олгица Антовска. Поставката е конципирана како долг полиптих од триесет платна, поставени на бела позадина и продолжени во нишите на просторот. Делата, инспирирани од водата и светлината, уметницата ги претвора во симбол на живот и духовност. На платната, обликувани во кружни и елипсоидни форми, боите треперат во суптилни тонови, создавајќи тивка, но моќна атмосфера што го повикува гледачот на дијалог со природата и сопствената внатрешност.

Антовска не слика традиционални пејзажи, туку создава дела што потсетуваат на маглина, облаци, вода или светлосни сфери. Наместо сложени форми, користи едноставни линии а секоја композиција е изградена околу светлосен центар кој ја формира динамиката на сликата. Меѓу делата се „Капка живот“, „Бран“, „Дождовен џез“, „Стаклени мисли“, „Замрзната тишина“, „Кристална светлина“, како и серијата „Вода – плазма“, во кои водата се појавува како форма што се менува, исчезнува и повторно се создава.

Олгица Антовска, ликовен уметник

Изложбата ги повикува посетителите да ја почувствуваат енергијата на водата и светлината и да излезат инспирирани. Творештвото на Антовска поврзува природа и човек, видливо и невидливо, со препознатлив лирски апстрактен израз.

Со повеќе од 30 години активно творештво, изложби во Македонија, Србија, Германија, Полска и САД, како и со учества на меѓународни биеналиња, Олгица Антовска се афирмира како една од најзначајните македонски современи уметници со меѓународно признание. Нејзиното творештво гради имиџ на инспиративна и влијателна личност во светот на современото сликарство.