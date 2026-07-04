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Неделник

Удрил во 15-годишно дете, па избегал

Хроника

04.07.2026

Вчера во 17:20 часот во СВР Охрид е пријавено дека на пресекот на булеварот „Македонски Просветители“ со улицата „Димитар Влахов“ во Охрид, се случила сообраќајна несреќа во која учествувале велосипед, управуван од 15- годишно момче од Охрид и патничко возило, кое не застанало, туку го напуштило местото на незгодата.

Притоа, малолетникот се здобил со тешки телесни повреди, констатирани во болницата „Св. Еразмо“ во Охрид. По преземени мерки, полициските службеници го пронајдоа возилото „фолксваген тигуан“ со охридски регистарски ознаки и возачот М.Д.(65) од Охрид, кој го управувал возилото, а по извршено алкотестирање било утврдено дека има 0,7 промили алкохол во крвта. По наредба на јавен обвинител, увид на местото на незгодата изврши екипа на СВР Охрид, соопшти МВР.

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