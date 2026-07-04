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Неделник
ВО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ ВО ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

Прво палеле учебници, па ги искршиле вратите од спортската сала за да бараат противпожарни апарати

Хроника

04.07.2026

архива

Непознати сторители вчеравечер ги оштетиле влезни врати на спортската сала во основно училиште на подрачјето на Ѓорче Петров и одземале два противпожарни апарати, кои потоа биле употребени во дворот на училиштето каде биле запалени учебници.

Според информациите од МВР, вчера во 13:35 часот во СВР Скопје од училиштето било пријавено дека во временски период од 04:00 до 05:00 часот на 03.07.2026 со употреба на физичка сила биле оштетени влезните врати од спортската сала, од каде биле извадени два противпожарни апарати, кои биле употребени во дворот на училиштето, каде биле запалени учебници, исто така одземени од училиштето.

Од СВР Скопје информираат дека увид на местото извршила увидна екипа, а надлежните служби преземаат мерки и активности за целосно расчистување на случајот и пронаоѓање на сторителите.

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