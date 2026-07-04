За зголемените маржи од 2 на 5 отсто со трговците ќе разговарам очи в очи, без естрада, рече Мицкоски

Владата ќе разговара со трговските синџири кај кои се утврдени неоправдано зголемени маржи, но засега не би сакал да спомнувам имиња, истакна денеска премиерот Христијан Мицкоски, потенцирајќи дека разговорите ќе се водат директно и без јавни препукувања.

Одговарајќи на новинарско прашање по поставувањето камен-темелник на затворен базен во ООУ „Ацо Шопов“ во Општина Бутел, Мицкоски рече дека не сака јавно да ги посочува маркетите пред да се одржат средбите.

Не би сакал јас сега да спомнувам имиња. Тоа коешто мислам да го кажам, ќе го кажам во четири очи – истакна Мицкоски.

Тој нагласи дека и претходно зборувал за ваквите прашања и дека негов пристап е отворена и директна комуникација со засегнатите страни.

Во принцип, сум кажал за овие работи, не сакам да правам естрада. Дискутирам отворено, директно, во четири очи. Сакам и од таа страна да ги слушнам аргументите и да ги презентираме нашите наоди – рече премиерот.

Вчера Мицкоски од касарната „Илинден“ рече дека во одредени маркети нотирано е зголемување на бруто маржата споредена со минатата година од 2 до 5 проценти и дека трговците ќе бидат повикани на состанок и јасно ќе им се каже дека тоа е недозволиво. На денешната прес-конференција не прецизираше за колку трговски синџири станува збор, ниту кога ќе се одржат средбите.