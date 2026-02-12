 Skip to main content
12.02.2026
Четврток, 12 февруари 2026
Тешко повредена скопјанка во центарот на градот: Откако паднала при излегување, автобусот и ја прегазил ногата

12.02.2026

Седумдесет и двегодишна жена е тешко повредена во несреќа што се случила вчера напладне на улицата Св. Кирил и Методиј во центарот на Скопје.

Според информациите од полицијата, жената паднала при излегување од автобус „мерцедес“, по што возилото ѝ ја прегазило ногата. Автобусот го управувал 56-годишен скопјанец.

Повредената веднаш била пренесена во Комплексот клиники „Мајка Тереза“, каде што ѝ биле констатирани тешки телесни повреди.

Полицијата извршила увид на местото на настанот и ги утврдува околностите под кои се случила несреќата.

