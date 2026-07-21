Пожари и штети од невремето има и во Свети Николе и Пробиштип

ТППЕ Свети Николе

Дождот и силниот ветар кој носеше се пред себе направи штети и во општините Свети Николе и Пробиштип. Поржарникарите од ТППЕ-Свети Николе информираат дека имале неколку интервенции за време на невремето.

-По силното невреме кое го зафати Свети Николе и Овчеполието во 17.46 часот интервенирано е со едно противпожарно возило на запалена трева и ниска вегетација во село Црнилиште, Свети Николе, а со три противпожарни возила на запалена трева, ниска вегетација во селата Сарамзалино и Аџиматово при што беше зафатена и дел од стреа на куќа-соопштуваат од ТППЕ-Свети Николе.

багер расчистува

Пожарникарите во 19 часот со четири противпожарни возила интервенирале и на патниот правец Свети Николе – Овче Поле, улицата ,Сутјеска” во Свети Николе и во градскиот парк, каде што од силниот ветер биле откорнати и паднати дрвја на патот, врз куќа и на други јавни површини.

Патниот правец Свети Николе – Овче Поле е целосно расчистен и прооден. Апел до сите возачи: Возете внимателно при користење на патниот правец Свети Николе – Овче Поле, бидејќи сè уште постои опасност од паѓање на нестабилни дрвја и гранки на коловозот-велат од ТППЕ-Свети Николе.

Апелираат до граѓаните и да не се движат во непосредна близина на објекти, дрвја, бандери и други потенцијално небезбедни конструкции, бидејќи по невремето сè уште постои опасност од нивно паѓање или оштетување.

Градоначалникот на општина Пробиштип, Тони Тоневски вели дека по силното невреме што попладнево ја зафати Општината веднаш се активирани Општинскиот кризен штаб и сите надлежни институции.

Екипите се веќе на терен и преземаат интензивни активности за расчистување и санирање на последиците од силниот ветер и невремето, со цел што побрзо нормализирање на состојбата.Ги повикуваме сите граѓани кои имаат потреба од итна интервенција или сакаат да пријават штета и опасност да се јават на единствениот број за итни случаи 112, со цел навремена реакција на надлежните служби-вели Тоневски.

Тој порача дека екипите на општина Пробиштип, заедно со сите надлежни институции, останува на терен и ќе продолжи редовно да ја информира јавноста за понатамошните активности и развојот на состојбата.

МИА