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22.07.2026
Републиканка на денот
22.07.2026
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Невремето го оштети и објектот на ГОБ „8 Септември“, најмногу штета на кровната конструкција
21.07.2026
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Невремето предизвика штети во штипската болница, пациентите ќе бидат преместени на други одделенија
21.07.2026
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21.07.2026
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21.07.2026
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21.07.2026
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Лим од поткровје падна пред зграда во Карпош и затрупа неколку возила
21.07.2026
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Активирани кризни штабови во повеќе општини во Скопје
21.07.2026
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21.07.2026
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Откажан концертот на Џос Стон на стадионот на АРМ во Скопје поради невремето
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