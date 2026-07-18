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18.07.2026
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Сабота, 18 јули 2026
Неделник

Нема активни пожари

Хроника

18.07.2026

Центарот за управување со кризи информира дека до 18 часот денеска регистрирани се вкупно девет пожари на отворен простор, од кои активни нема, под контрола нема, а изгаснати се 9 пожари.

-Изгаснати се девет пожари – Општина Гази Баба: с. Брњарци (ниска вегетација и ѓубре); Општина Бутел: с. Љуботен (ниска вегетација и ѓубре); Општина Струмица: с. Просениково (ѓубре); Општина Старо Нагоричане: с. Старо Нагоричане (ниска вегетација); Општина Крива Паланка: м.в. Думачка Маала (ниска вегетација и багреми); Општина Куманово: с. Лопате (ниска вегетација и стрниште); Општина Боговиње: кај патарината кон Гостивар (ниска вегетација); Општина Желино: с. Лешница (ниска вегетација); Општина Кривогаштани: с. Обршани (депонија). инфомира ЦУК.

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