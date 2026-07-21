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Вторник, 21 јули 2026
Неделник

Над 1.000 граѓани се јавиле во ЦУК по невремето во Скопје

Хроника

21.07.2026

Поради невремето проследено со силен ветер, кое попладнево го зафати Скопје до овој момент преку Единствениот број за итни повици 112 се евидентирани повеќе од 1.000 повици од граѓани, соопштија од Центарот за управување со кризи (ЦУК).

Во Скопје е пријавена падната кровна конструкција од зграда на ул. „Женевска“ бр. 10, при што се оштетени повеќе патнички возила. Регистрирани се и паднато дрво врз моторно возило на ул. „Методија Митевски“, паднато дрво на ул. „Никола Тримпаре“, како и падната кровна конструкција на ул. „Трифун Бузев“.

Исто така, пријавено е дека дел од кровната конструкција на ООУ „Владо Тасевски“ е откорната од силниот ветер. На ул. „Хелсинки“ бр. 5 се регистрирани две паднати дрвја, додека на ул. „Скупи“ бр. 89 паднати дрвја оштетиле електрични кабли, патничко возило и дел од куќа.

Во Куманово е пријавена падната кровна конструкција на булевар „Октомвриска револуција“.

За сите пријавени настани се известени и постапуваат надлежните служби, кои се на терен и работат на расчистување и отстранување на последиците од невремето, велат од ЦУК.

Летаа лимови и покриви од згради на „Партизанска“
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