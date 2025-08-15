МВР се дигитализира: Ако изгубите лична карта, отсега ќе си извадите нова за многу брзо време

Министерството за внатрешни работи продолжува со дигитализацијата на процесите и услугите за граѓаните кои треба да резултираат со побрзи и поефикасни услуги и заштеда на времето на граѓаните кога имаат потреба од услугите на МВР. Во таа насока со цел зголемување на ефикасноста и брзата размена на податоци меѓу институциите, Секторот за информатичка технологија при МВР изработи веб решение за размена на податоци за објавување на изгубени или украдени документи кои треба да бидат објавени во Службен весник.

Со ова решение, досегашната практика на размена на податоци помеѓу МВР и Службен весник по пат на електронска пошта се укинува и врз основа на потпишаниот договор помеѓу МВР и Службен Весник, преминува на националната платформа за интероперабилност.

Со овој унапреден начин на работа, Службен Весник на дневно ниво автоматски ќе ги презема пријавените изгубени или украдени документи, со цел нивно објавување за неважечки документи.

По нивното објавување, МВР на ист начин, преку националната платформа за интероперабилност, автоматски ги презема објавените неважечки документи од страна на Службен весник и ги ажурира во интерниот систем, со цел граѓаните побрзо да извадат нов документ.