One Macedonia и Ericsson потпишаа договор за развој на најсовремена 5G мрежа

One Macedonia Telecommunications ДООЕЛ, членка на 4iG Групацијата, на Светскиот мобилен конгрес во Барселона (Mobile World Congress 2026) потпиша договор за испорака и услуги со Ericsson за развој на најнапредната гринфилд 5G самостојна (SA) мобилна мрежа во Македонија.



Договорот ја опфаќа испораката на опрема за Радио-пристапна мрежа (RAN) и за Основната мрежа (Core), вклучувајќи го и целиот релевантен софтвер, услуги за имплементација и долгорочна техничка поддршка. Во рамки на четиригодишниот договорен период, од 2026 до 2029 година, Ericsson ќе биде ексклузивен технолошки партнер за воведувањето на новата 5G SA мрежа на One Macedonia, која ќе вклучи повеќе од 500 5G базни станици во период од четири години. По инвестицијата во фреквенцискиот спектар во јануари, овој договор ја забрзува реализацијата на инвестициската стратегија на 4iG во висина од 100 милиони евра за Македонија.



Церемонијата на потпишување се одржа на MWC 2026, најголемиот светски настан за телекомуникациската индустрија, што ја истакнува меѓународната важност на проектот и улогата на Македонија во регионалната стратегија за проширување на 4iG Групацијата.



Овој договор претставува важна пресвртница по минатогодишното Писмо за намери и формално го иницира распоредувањето на комплетната мрежа во Македонија.



One Macedonia ќе има една од најмодерните 5G Standalone мрежи изградени во регионот. Како гринфилд проект, инфраструктурата може да се дизајнира без ограничувања кои ги наметнуваат наследени системи, овозможувајќи високобрзинска поврзаност, ултраниска латентност, напредна стабилност на мрежата и енергетска ефикасност. Архитектурата на мрежата за корисниците, компаниите и јавните институции ќе обезбеди дигитална платформа подготвена за иднината.

Имплементацијата ќе биде целосно усогласена со обврските дефинирани во лиценцата за фреквенциски спектар која на 23 јануари 2026 година беше доделена на One Macedonia. Лиценцата предвидува 5G покриеност во најмалку еден град до март 2027 година, покриеност на главните транспортни правци до март 2029 година, целосна покриеност на сите градови до март 2031 година, како и национална покриеност до март 2033 година.



„Денес преминуваме од стратегија кон реализација. Наместо надградба на стара мрежа, градиме целосно нова, безбедна дигитална основа, која е отпорна на идните предизвици за Македонија. Со партнерството со Ericsson можеме да обезбедиме нашата инфраструктура да ги исполнува највисоките европски стандарди за перформанси, доверливост и безбедност. Потпишувањето на овој договор на Светскиот мобилен конгрес ја одразува нашата амбиција да ја позиционираме Македонија цврсто во рамки на глобалниот дигитален екосистем“, изјави Брано Ѓуровиќ, извршен директор на One Macedonia.



Ericsson, исто така, ја нагласи стратешката важност на партнерството.



„Изградбата на гринфилд 5G Standalone мрежа нуди единствена можност од првиот ден да се обликува отпорна, безбедна и високо скалабилна 5G инфраструктура. Горди сме што го поддржуваме One Macedonia и 4iG Групацијата во воведувањето инфраструктура, која е подготвена за иднината, базирана на најновата технологија на Ericsson и глобалните најдобри практики. Оваа мрежа ќе ја обезбеди основата за напредни дигитални услуги, овозможувајќи иновации, деловен раст и подобрена поврзаност низ Македонија“, изјави Антонио Пасарела, раководител за Централна Европа и Северен Балкан, Ericsson.



Договорот опфаќа договор за испорака со Ericsson AB во Шведска и договор за услуги со Ericsson Македонија во Скопје. Оваа комбинација на глобална технолошка експертиза и силни локални капацитети за имплементација обезбедува исклучителна ефикасност во текот на целиот процес на реализација.



Овој чекор го означува почетокот на фазата на извршување на планот за развој на мрежата на One Macedonia, зацврстувајќи ја нејзината посветеност на долгорочни инвестиции, транспарентност и регионална дигитална интеграција.

За One Macedonia

One Macedonia е најновиот мобилен мрежен оператор во Македонија и компанија која е во целосна сопственост на 4iG Групацијата, една од водечките телекомуникациски и ИКТ корпорации во Централна и Источна Европа. Во рамки на стратегијата за проширување на 4iG на Западен Балкан, One Macedonia гради гринфилд 5G Standalone (SA) мрежа дизајнирана да ги исполни највисоките европски стандарди за безбедност, перформанси и доверливост.

Поткрепена со регионалната експертиза на 4iG во телекомуникациска инфраструктура, ИТ интеграција и дигитални услуги, One Macedonia комбинира меѓународно технолошко знаење со силни локални партнерства. Компанијата е посветена на долгорочни инвестиции, транспарентно работење и целосна усогласеност со регулативата, придонесувајќи за модернизација на дигиталниот екосистем во Македонија и зајакнување на регионалната поврзаност низ Западен Балкан.