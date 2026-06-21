Од денеска директна авиолинија Виена – Охрид

На Охридскиот аеродром „Апостол Павле“ денеска ќе се реализира првиот лет од Виена до Охрид на авиокомпанијата „Austrian Airlines“ со што и овој меѓународен аеродром во земјава се поврзува со уште една европска престолнина.

По тој повод најавена е прес-конференција на генералниот директор на ТАВ Македонија, Неџат Курт, заменик -шефот на Мисијата во Австриската амбасада во Скопје, Матијас Хуменбергер и Штефан Линхарт, виш директор за продажба за Централна и Источна Европа, Израел и Турција во групацијата Луфтханза.