Вучиќ: Државата ќе преземе решителни мерки за враќање на мирот и поредокот во Србија

Српскиот претседател, Александар Вучиќ, денеска најави „решителна акција на државата за враќање на мирот и поредокот во Србија“, а за „уништувањето“ ги обвини оние што ги палат просториите на Српската напредна партија (СНС) и државните институции и ја напаѓаат полицијата на улиците за време на митинзите.

На прес-конференција во Палатата Србија во Белград, на која присуствуваа шефот на полицијата и министерот за внатрешни работи, Ивица Дачиќ, тој рече дека граѓаните ќе ја видат оваа „решителна акција на државата за три или четири дена“.

Во еден момент ќе ја видите сета моќ на државата Србија и ние ќе искористиме сè што е на располагање за да го вратиме мирот и редот во земјата (…) и ќе победиме, рече Вучиќ.

Во контекст на протестите во Ваљево, Нови Сад и Белград, нападите врз полицијата, демолирањето на просториите на Српската напредна партија, тој ги праша највисоките носители на обвинителски позиции дали ги знаат одредбите и дефинициите на законот во врска со теоријата што ја цитираше на прес-конференцијата.

Само се плашам дека во следните неколку дена да не убијат некого, пред формално правно да подготвиме сè за реакцијата на државата и сè друго што е неопходно, тоа е сè што им остана, правеа сè друго, рече Вучиќ на прес конференцијата во Палата Србија.

Тој, исто така, рече дека државата ќе ги заштити „сите граѓани од насилство врз нив и нивниот имот“ и дека реакцијата на државата „ќе биде различна“ од претходно.

Според него, во последните два-три дена повредени се 173 полицајци, кои биле задолжени за одржување на јавниот ред и мир за време на ненајавени собири.

Или ќе ги браниме вредностите на нормалниот, пристоен и демократски живот, или ќе имаме ситуации да ни доаѓаат по куќите, а ние да стоиме и гледаме, рече Вучиќ.

Тој ги праша „оние што организираат и вршат насилство што ќе прават утре кога клатното ќе се заниша и некои други ќе почнат да доаѓаат пред нивните куќи“.

На крајот, саркастично рече дека досега не слушнал реакција од еврокомесарката Марта Кос за палењето на просториите на СНС и запраша дали таа воопшто го видела тоа.