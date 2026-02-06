Вучевиќ очекува Вучиќ да биде нов премиер на Србија

Поранешниот српски премиер и актуелен претседател на владејачката Српската напредна партија (СНС) и советник на претседателот на државата, Милош Вучевиќ, зборувајќи за претстојните парламентарни избори во Србија, изјави дека очекува претседателот Александар Вучиќ да биде иден премиер.

Не можам да кажам дека во секое време се согласував со сите негови потези, но се покажа дека знае што прави. Ова покажува кој е вистински државник. Не е реално што е помалку вклучен во политиката, но верувам дека Александар Вучиќ се уште има енергија и знаење. Би било голема штета да се откаже од таков капитал што е во него, нема удобност да се пензионира или да се пресели. Го очекуваме како премиер“, рече Милош Вучевиќ.

Вучевиќ истакна дека кога студентите во блокадата ја обвинија својата земја дека ги убива сопствените граѓани, се покажа дека претседателот Вучиќ знаел што прави.

Порано имавме поинаков став, но мислам дека тој добро го процени развојот на настаните и ги направи вистинските потези. Времето покажа дека тие беа добро измерени и со конкретни резултати. Верувам дека граѓаните некаде го гледаат сето ова и ќе го ценат се што е направено“, изјави Вучевиќ за ТВ Информер.

Тој потсети дека се ближат локалните избори и изјави дека луѓето ќе гласаат за она што е програма за иднината.

Вучевиќ поднесе неотповиклива оставка од функцијата премиер на 28 јануари лани, откако во Нови Сад за време на блокадата студенти беа претепани од напаѓачи кои излегоа од просториите на владејачката Српска напредна странка. Ја предводеше српската влада избрана на 2 мај 2024 година.