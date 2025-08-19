Семејна трагедија во Бугарија: Ја застрелал сопругата пред очите на 11-годишниот син, потоа си пукал во стомакот, но останал жив

Фрипик

37-годишна жена, смртно застрелана од нејзиниот 44-годишен сопруг во населбата Столипиново во Пловдив, беше убиена пред очите на нивниот 11-годишен син, објави Окружното обвинителство во Пловдив, а споделија бугарските медиуми.

Тој е обвинет за три кривични дела – убиство извршено во контекст на семејно насилство, поседување нелегално оружје Макаров и муниција и нивно обезбедување на дете. Трагедијата се случила на 17 август, кога 44-годишникот отишол во станбена зграда во населбата Столипиново, каде што живееле родителите на неговата сопруга.

Таа се преселила кај нив откако двајцата се разделиле. Нивниот 11-годишен син исто така бил на местото на настанот. Кратко пред тоа, обвинетиот му го дал на детето својот нелегален пиштол Макаров со 8 куршуми муниција за него.

Момчето го ставило оружјето во својата облека. Таткото чекал сопругата да се врати од работа, а кога таа пристигнала, меѓу нив се појавил конфликт бидејќи таа го напуштила нивниот семеен дом. Жената одбила да се врати кај сопругот. Мажот се налутил, го зел пиштолот од облеката на синот и двапати ја застрелал сопругата, која починала од загуба на крв. Потоа си пукал во стомакот. Бил однесен во болница, каде што бил примен на лекување, опериран и е надвор од животна опасност. Таму е под стража. Обвинетиот е приведен до 72 часа со одлука на Окружното обвинителство во Пловдив. Се очекува до судот да биде поднесено барање за превентивна мерка „притвор“ против него.