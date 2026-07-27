Купувајте стан во Црна Гора додека е време: Кога ќе влезе во ЕУ цените ќе се вивнат до небо

Црна Гора одамна е привлечна за купувачите на инвестицииЦрногорскиот брег, од Улцињ до Игало нуди широк спектар на цени, анализира “Еuronews.rs“

Цената на недвижностите зависи од тоа колку е оддалечен имотот од морето, дали се наоѓа во центарот или надвор од градот, како и дали е нова зграда или стара зграда. Јужниот дел на Црна Гора е генерално поповолен, но таму е потешко да се генерира висок приход од кирија.

Црна Гора во моментов привлекува големо внимание од инвеститорите поради очекуваниот влез во Европската унија.

„Црна Гора сега е многу привлечна бидејќи се очекува брзо да влезе во Европската унија, па затоа поседувањето недвижен имот во Црна Гора ќе доведе до наскоро поседување недвижен имот во Европската унија. Затоа во моментов е многу интересна за инвеститорите.

Извор „Euronews.rs“