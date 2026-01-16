Грк се нашол на погрешно место во погрешно време: Го замолиле да го напушти хотелот неколку минути пред да биде убиен Аркан

Александрос, кој во тоа време работел како банкар во позната банка во Белград, рекол дека на 15 јануари 2000 година седел во хотелот „Интерконтинентал“, веднаш до сепареата каде што бил Аркан со неговото друштво, но дека луѓе во униформи слични на хотелското обезбедување го натерале да излезе надвор пред убиството!

Во 2000 година бев назначен за главен администратор на „Марфин банка“ во Белград и престојував во хотелот „Интерконтинентал“. Бев во лобито на хотелот кога пристигна Аркан со неговата компанија, и сите седнаа во сепареа, веднаш до мене. Набрзо ми се приближи еден човек, кој личеше на хотелски обезбедувач, и ми рече „Треба да излезам надвор бидејќи е прекрасен ден!“ Сепак, не го сфатив сериозно – изјави Александрос за српските медиуми.

Откри што му се случило на тој судбоносен ден