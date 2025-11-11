 Skip to main content
11.11.2025
Република Најнови вести
Вторник, 11 ноември 2025
Неделник

Манекенка се развела од фудбалер поради големината на половиот орган на сопругот

Спорт шоу

11.11.2025

Хејли Kаили, која стекна популарност како модел за списанието „Sports Illustrated Swimsuit“, започна врска со Халил, играч во НФЛ лигата уште во 2012 година. Двојката се венча три години подоцна на раскошна церемонија на Хаваи, завршувајќи го својот брак десет години откако започна нивната врска.

Иако во официјалните документи таа наведе „непомирливи разлики“ како причина за разводот, сега откри дека вистинската причина била од многу по лична природа. Таа била вознемирена од големината на половииот орган на сопругот.

Како што призна, таа и нејзиниот поранешен сопруг се обидувале заедно да ги решат проблемите во интимна врска, па затоа побарале стручна помош од терапевти и лекари.

  • Се обидувавме да го решиме тој проклет проблем и се обидувавме да го поправиме бракот. Пробавме сè, од терапевти до лекари. Не лажевме. Се обидовме и да ја поправиме интимноста, но не функционираше, освен ако не сакате да плачете од болка. Ех, како мојот живот да е комедија и да се пишува сам – рече Хејли.

Поврзани вести

Свет  | 11.11.2025
За Трамп претседателот на Сирија до вчера беше терорист, денеска го прими со најголеми почести
Скопје  | 11.11.2025
Нова провокација: Бугарски здруженија најавуваат дека ќе делат маици „Бугарија“ во средни училишта во Скопје
Култура  | 10.11.2025
„Имагинативен реализам“ – втора самостојна изложба на младиот ликовен уметник Емил Николовски
﻿