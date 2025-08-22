Петар и Павле Атанасијевиќ ги продолжија договорите со Еурофарм Пелистер

Македонскиот ракометен првак Еурофарм Пелистер ги продолжи договорите со репрезентативците Петар и Павле Атанасијевиќ.

„Двата репрезентативни „бисери“ и наши членови со години наназад, Петар и Павле Атанасијевиќ ги продолжија договорите до јуни 2028 година и својата иднина ја гледаат во Битола и во шампионскиот тим“, соопшти денеска битолскиот клуб.

Браќата близнаци Петар и Павле Атанасијевиќ, кои се на возраст од 22 години потекнуваат од младинската академија на Еурофарм Пелистер.

Зад себе имаат три шампионски титули и два Суперкупа на Македонија во дресот на Еурофарм Пелистер