27.08.2025
Собира пари за тешко болниот татко: Противникот на Ноле има тешка приказна

Останати спортови

27.08.2025

Mладиот тенисер Закари Свајда стана познат на пошироката јавност, не по своите тениски вештини, туку по неговата тешка семејна приказна.

Минатата година по Вимблдон, тој дозна дека неговиот татко Томас боледува од рак на дебелото црево. Дијагностициран е четвртиот стадиум на болеста. Таткото Том бил тениски тренер, па Зак се заљубил во тенисот со него и почнал да игра на двегодишна возраст. Захари и неговото семејство веднаш започнале кампања за собирање пари за лекувањето на неговиот татко на страницата „Gofoundme“, по што многу тенисери го контактирале и му помогнале.

