 Skip to main content
18.02.2026
Република Најнови вести
Среда, 18 февруари 2026
Неделник

Шифрин златна кралица на слаломот

Останати спортови

18.02.2026

Најдобрата скијачка на денешницата Микаела Шифрин од САД ја потврди својата доминација пред сè во дисциплината слалом освојувајќи го првото место и златниот медал. Таа во двете слаломски трки постигна време – 1:39.10 минута и ова за неа беше трето злато на Олимписките игри.

Второто место и припадна на светската шампионка Швајцарката Камиле Раст, која имаше заостанување од 1,5 секунда зад победничката. Бронзениот медал го освои Ана Свен Ларсон од Шведска и ова за неа е прв олимписки медал. Таа имаше 1.71 секунда зад Шифрин.

За натпреварувачите од САД ова е седми златен медал, или втор во алпско скијање (двата ги освоија дамите Шифрин и Брези Џонсон во спуст), а вкупно 24.ти на Игрите во Милано Кортина.

Македонската олимпијка Јана Атанасовска и на денешната слаломска трка остана без пласман откако не ја заврши првата трка

﻿