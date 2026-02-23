 Skip to main content
23.02.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 23 февруари 2026
Неделник

Браво за Огнен, има нов национален рекорд во дисциплината седмобој во сала

Останати спортови

23.02.2026

 Македонскиот атлетичар Огнен Стефановски постави нов национален рекорд во дисциплината седмобој во сала. Тој по настапот во седумте дисциплни освои 5.223 бодови во рамки на Националното првенство на Словенија. Со овој резултат тој го подобри сопствениот рекорд. 

На Балканскиот шампионат што се одржа во Белград македонскиот атлетичар Јован Стојоски во дисциплината 400 метри го освои седмото место со време – 48.13 секунди, додека Брајан Авија во дисциплината скок во далечина го освои 15.то место со должина на најдобриот скок со 6.85 метри. 

Поврзани вести

Останати спортови  | 26.06.2025
Огнен Стефановски го собори државниот рекорд во скок со стап стар 57 години
﻿