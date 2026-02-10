 Skip to main content
10.02.2026
Вторник, 10 февруари 2026
Американската скијачка Линдзи Вон проговори за прв пат по тешкиот пад: Мојот олимписки сон не заврши онака како што сонував

Останати спортови

10.02.2026

Американската скијачка Линдзи Вон проговори за прв пат по тешкиот пад на Зимските олимписки игри. Во трката во спуст, по 13 секунди, Вон доживеа ужасен пад и се здоби со сериозни повреди.

Оттогаш, медиумите шпекулираат за тоа што навистина се случило и какви повреди се здобила, а сега една од најдобрите скијачки на сите времиња се огласи и ги откри деталите.

Вчера, мојот олимписки сон не заврши онака како што сонував. Не беше крај на приказна или бајка, тоа беше само живот. Се осмелив да сонувам и се потрудив толку многу да го остварам. Бидејќи во скијањето по спуст, разликата помеѓу стратешка линија и катастрофална повреда може да биде само 12 сантиметри.

Едноставно бев 12 сантиметри премногу тесна на мојата линија кога десната рака ми се заглави во портата, извиткувајќи ме и резултирајќи со пад. Мојот преден вкрстен лигамент и претходните повреди немаа никаква врска со мојот пад.

За жал, претрпев сложена тибијална фрактура која моментално е стабилна, но ќе бидат потребни повеќе операции за правилно заздравување.

Иако вчерашниот ден не заврши онака како што се надевав и покрај интензивната физичка болка што ја предизвика, не жалам. Стоењето на стартната порта беше неверојатно чувство што никогаш нема да го заборавам. Сознанието дека стојам таму и имам шанса да победам беше само по себе победа. Исто така знаев дека тоа е ризик во трката. Отсекогаш бил и секогаш ќе биде неверојатно опасен спорт.

И слично на скијањето, преземаме ризици во животот. Сонуваме. Сакаме. Скокаме. И понекогаш паѓаме. Понекогаш нашите срца се скршени. Понекогаш не ги остваруваме соништата за кои знаеме дека можеме да ги имаме. Но, тоа е и убавината на животот; можеме да се обидеме.

Се обидов. Сонував. Скокав.

Се надевам дека ако нешто одземете од моето патување, тоа е што сите вие ​​имате храброст да се осмелите. Животот е премногу краток за да не се ризикува. Бидејќи единствениот неуспех во животот е да не се обидуваш.

Верувам во тебе, исто како што ти веруваше во мене“, напиша Линдзи Вон.

Вонова моментално е во болница во Тревизо, каде што беше подложена на две операции. Таа се натпреваруваше во спуст и покрај тоа што девет дена претходно го скина предниот вкрстен лигамент на левото колено при друг пад.

Линдзи Вон е рекордерка со 12 победи на Светскиот куп во Кортина. Минатата сезона, таа се врати на натпреварите по пауза од речиси шест години и делумна инсталација на титаниумско колено, а оваа сезона оствари две победи во спуст и седум пласмани на подиумот.

Со вкупно 84 победи во Светскиот куп, таа е втора на листата на најдобри скијачки на сите времиња, зад Микаела Шифрин.

